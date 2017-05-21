En mutlu günleri kazayla kabusa döndü

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğleden sonra Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi Akçakale çevreyolu kavşağında meydana geldi. Sancaktar Mahallesi'nden aldıkları gelini İncirli Mahallesi'ne götüren konvoyda trafik kazası meydana geldi. Gelinin içerisinde bulunduğu 01 BKL 63 plakalı otomobil ile konvoya katılmak için farklı yönden gelen 38 BR 091 plakalı otomobilin çarpışması sonucu aralarında gelin Derya Ö. ile damat Halil H.'nin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan gelin Derya Ö., damat Halil H. ile her iki otomobilde bulunan Elif Ş., Zeynep Sude A., Ahmet P., Rabia Elvan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören gelin ve damadın yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Kazada otomobillerinden birinin yakıt deposu ile tekerleği yerinden koparak refüje fırlarken, poşetteki kına ise yola döküldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şinasi İnan / İHA)