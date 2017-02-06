06.02.2017 13:37 En iyi gol Cenk Tosun'un

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı gol, grup aşamasının en iyi golü seçildi. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı gol, grup aşamasının en iyi golü seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup aşamalarında Beşiktaş'ın Benfica'yı ağırladığı ve ilk yarıyı siyah-beyazlı ekibin 3-0 mağlup kapattığı karşılaşmada kartal, ikinci yarı mükemmel bir geri dönüş ile mücadeleden 3-3 eşitlikle ayrılmıştı. Bu karşılaşmada geri dönüşte gol perdesini aralayan Cenk Tosun'un attığı gol grup aşamasında atılan en güzel gol seçildi.



EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Oylamaya katılanların büyük bir kısmı, Cenk Tosun'un golünün en iyi gol olduğu yönünde oy kullanırken, yıldız futbolcunun golü yüzde 39 oy aldı. Cenk'in en yakın rakibi ise Legia Varşova'dan Vadis Odjidja oldu. Odjidja'nın Real Madrid'e attığı gol yüzde 19 oy ile ikinci sırada yer aldı. Cenk Tosun ile Odjidja arasındaki yüzde 20'lik fark dikkat çekti. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da üçüncülüğü elde eden isim oldu. Oylamaya katılanların yüzde 18'i, yıldız golcünün Sporting Lizbon'a attığı golü, grup aşamalarının en iyi golü olarak gördü. Cenk'in yanı sıra Beşiktaş'ın başarılı bir diğer oyuncusu olan Quaresma'nın Dinamo Kiev'e frikikten attığı gol ise yüzde 6 oy aldı.



