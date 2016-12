23.12.2016 09:57 En iyi belediyelere Altın Arı Belediyecilik Ödülleri verildi

İmza Ajans ile Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (KEYSAM) ortaklaşa düzenlediği belediye alanında başarılı çalışmalara imza atan kişi ve kuruluşlara takdim edilecek 'Altın Arı Belediyecilik Ödülleri' Ankara The Green Park Hotel'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.



Türkiye'nin çeşitli belediyelerinin yer aldığı ödül töreninde Manisa, Turgutlu Belediyesi yılın en 'Sosyal Belediyecilik' ödülüne layık görüldü, ödülü Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin aldı, Maltepe Belediyesi de Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün katılımıyla, ödül alan diğer belediyeler arasında yer aldı.



"Turgutlu'yu iyi bir noktaya taşımaya gayret gösteriyoruz"



Halka verdikleri sözleri yerine getirmeye çalışan bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Şirin, "Biz 2014 seçimlerinden bu yana Turgutlu Belediye Başkanlığı görevini ifa ediyorum, Manisamıza, Turgutlumuza ve ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Turgutlu tabiri caizse egenin anadoluya açılan kapısı diyebileceğimiz noktada bir yer, İzmir ve Manisa'nın kesişim noktasında olan bir yer ve konum olarak da çok önem arz eden bir yerde. Her ne kadar ilçe olsak da bugün Türkiye'de 40'a yakın ilden daha büyük ölçekte bir ilçeyiz, zira köylerimizle birlikte 150 bini aşan bir nüfusa sahip bir ilçeden bahsediyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana Turgutlumuzu iyi bir noktaya taşıma ve halkımıza yaraşır, onların beklentileri doğrultusunda 'gelişen ve değişen Turgutlu' sloganıyla çıktığımız bu yolda Turgutlu'yu iyi bir noktaya taşımaya gayret gösteriyoruz ve bunun için de seçim öncesi verdiğimiz vaadler, projeler ve bunların hayata geçirilmesi bütün vaktimizi alıyor. Ekibimiz ve arkadaşlarımızla beraber özverili bir şekilde gece gündüz demeden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, tabi ki bu 6360 sayılı yeni yasayla beraber bir takım yerel yönetimlerin, özellikle büyükşehirlerin içerisinde yer alan ilçe belediyelerin ekonomik sıkıntıları olsa da, biz bütün bu olumsuzluklara rağmen halka verdiğimiz sözleri yerine getirme çabası içindeyiz ve bu manada da çok ciddi bir mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Bu ödülü Turgutlu halkı adına aldığını belirten Şirin, "İmza Ajans ve yerel yönetimlerle ilgili seçici kurul tarafından 2016 yılında 'sosyal belediyecilik' anlamında en iyi belediye başkanı ödülüne layık görülmüş olmakla burada bulunduk. Bu ödülü tabi Turgutlu halkı adına ve Turgutlu'da bu ödüle emek veren bütün çalışma ve mesai arkadaşlarım adına almış olmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, bugün belediye başkanlığınız süresince yaptığınız hizmetlerle ilgili binalar veya eserler her şey eskiyebiliyor ama insana yapılan yatırım kalıcı oluyor. Sosyal belediyecilik noktasında geldiğimiz günden beri çok hassas davranmaya çalıştık, Turgutlumuzda özellikle eğitim alanında ve bu manada sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her noktada proje üretmeye çalıştık. Zannediyorum bu konuda da bunun fark edilmesi ve böyle bir ödülle mükafatlandırılması hem motivasyonumuzu arttırdı hem de bundan sonra bu çalışma azmiyle eminim çok daha farklı hizmetlerle Turgutlumuzla buluşturma gayretimizi tetikledi. Bu arada tabi ülkemizin yaşadığı bu zor, sıkıntılı, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde herkesin işini çok iyi yapması gerektiğine bir vurgu yapmak istiyorum. Hepimizin ülkemize sahip çıkarak, kendi alanımızda yapabileceğimizin en iyisini yapma çaba ve gayreti içerisinde olmanın bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum ki ülkemiz bu zor günleri de atlatacak, gerçekten ülkemizin üzerine oynanan büyük oyunlar var, özellikle sorumluluk makamında olan arkadaşlarımızın bu noktada üzerine düşeni yapması bir zorunluluk. Biz ülkemizi seviyoruz ve bilinçli hareket etmek durumundayız, ülkemizin her şeyden önce birlik ve beraberliğe ihtiyacı var, ben önümüzdeki süreçlerin çok daha güzel günler getirmesini diliyorum" diye konuştu.



"Bu ödül bize biraz daha sorumluluk yüklüyor ama bir yönden de sevindiriyor demek ki doğru yoldayız"



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın sağlık sorunlarından dolayı törene gelemediğini onu temsilen kendisinin bulunduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ise "2014 yılında Maltepe Belediye Başkanı sayın Ali Kılıç'la birlikte göreve başladık. Maltepe Belediyesinde göreve gelmeden önce başkanımız 'Maltepe Seninle Değişecek' sloganıyla genci, kadını, engellisi ve hemen hemen toplumun her katmanını göreve, aktörü olan yönetim koltuklarına davet etmişti. Bunun kapsamında göreve gelmemizle birlikte sosyal sorumluluk projeleriyle öncelikle kadını özgür bir birey haline getirebilmek için ekonomik özgürlüğünü kazandırmak istedik, bunun için de girişimcilik kadın mutfağı, halı atölyesi, cam atölyesi gibi bir çok uygulamaya imza attık. Bununla yetinmedik bölgemizde uyuşturucuyla mücadele ediyoruz, gençlerimizin şuandaki en büyük korkulu rüyası ve mücadelesi bu, uyuşturucuda mücadele merkezi içinde 'bağımsız ol, mutlu ol' kampanyasıyla birebir olarak şuan 184 gencimize ve ailemize kendilerini deşifre etmeden psikolog be sosyologlarımızla eğitim vererek bu mücadelelerine yanlarında oluyoruz. Engelli vatandaşlarımızın da acınası bir birey değil, tam tersi toplumda yer alan sosyal yaşamda onurlu bir birey olmalarını sağlayabilecek şekilde onları onurlandıran hem kendilerini yaz kampına götürüyoruz, çevreyi onların yaşama katılabilmeleri için uygun hale getiriyoruz hem de üreten engelliler merkezinde de onların da ekonomiye katkıda bulunmasını ve kendilerinin de ekonomik özgürlüğünü kazanmaları adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu yaptığımız çalışmaların onurunu kazanmış olduk. Tabi bu ödül bize biraz daha sorumluluk yüklüyor ama bir yönden de sevindiriyor demek ki doğru yoldayız, bu ödül töreninde bize bu sorumluluğu tekrardan hatırlatan ve bizi onurlandıran tüm heyete ve üyelere teşekkür ediyorum. Görev aldığımız her an, aldığımız her solukta yeni bir bireyi daha nasıl mutlu edebiliriz çabası içindeyiz. Geceyi gündüze kavuşturana dek çalışıyoruz bu yüzden de umarım yeni yıl 2017 sevgi, barış ve huzur yılı olacak, biz buna inanıyoruz, toplumun her katmanının sevgiyle buluşmasını diliyorum" şeklinde konuştu.