09.01.2017 16:26 En güzel seramikler Forum Gaziantep ziyaretçilerinden

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, sevilen etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 7 Ocak Cumartesi gerçekleştirilen Seramik Boyama Atölyesine yoğun ilgi gösteren kadınlar, hem hünerlerini geliştirdi hem de birbirinden güzel seramikler yaptı. Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, sevilen etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 7 Ocak Cumartesi gerçekleştirilen Seramik Boyama Atölyesine yoğun ilgi gösteren kadınlar, hem hünerlerini geliştirdi hem de birbirinden güzel seramikler yaptı.



Şehrin çekim merkezi Forum Gaziantep'in her hafta ilgiyle takip edilen Kadınlar Kulübü, bu hafta sonu da kadınları Seramik Boyama Atölyesinde buluşturdu. 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, çeşitli boyalar yardımıyla seramik obje üzerinde doku kabartma yöntemiyle dekoratif tasarımlar elde etti.



Seramiklerin yapımında eğlenceli ve keyifli vakit geçiren kadınlar, hem sosyalleşme imkânı buldu hem de birbirinden renkli seramikler yaptı.



Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, 2017 senesinde de her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

