En çok zarar veren sosyal medya platformu açıklandı

Yapılan araştırmada gençlerin akıl ve ruh sağlığını en çok etkileyen sosyal medya ağının Instagram olduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada gençlerin akıl ve ruh sağlığını en çok etkileyen sosyal medya ağının Instagram olduğu ortaya çıktı.

Genç Sağlık Hareketinin internet üzerinden gençlerle yaptığı ankette fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'ın ruh ve akıl sağlığını en çok zarar veren paylaşım sitesi olduğu belirlendi. Yapılan ankette gençlerden en popüler 5 sosyal medya platformunu akıl ve ruh sağlığına verdiği zarara göre sıralamaları istendi. Ankette en az zararlı sosyal ağ Youtube olarak belirlenirken, Snapchat, en çok zararlı ikinci sosyal ağ olarak seçildi. Araştırmaya göre Snapchat ve Instagram'ın kaygı ve stresi tetiklemesinin altındaki sebep, bu sitelerin resim gönderme üzerine kurulu olması.

Araştırmayı yürüten Shirley Cramer, "Instagram ve Snapchat'i ruh ve akıl sağlığına en çok zarar veren siteler olarak görmemiz ilginç. Bunun sebebi bu sitelerin resim paylaşma üzerine tasarlanması olabilir. Çünkü gençler resimlerini diğer paylaşımlarla karşılaştırdıklarında, kendilerini yetersiz hissederek kaygı yaşıyor" dedi.

Son paylaşılan raporlara göre dünya genelinde son 25 sene içinde stres ve kaygı oranında yüzde 70 artış yaşandı.

(İdris Altun/İHA)