En çok mağlubiyet bu sezon geldi

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde evinde oynadığı 17 maçta 6 mağlubiyet alarak, Türk Telekom Stadyumunda en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşadı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde evinde oynadığı 17 maçta 6 mağlubiyet alarak, Türk Telekom Stadyumunda en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşadı.

Bu sezon katıldığı kulvarlarda istenilen sonuçları alamayan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda da rakiplerine karşı başarılı sonuçlar alamadı. Sarı-kırmızılılar; ligi 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile aldığı 64 puanla averajla 4. sırada bitirdi. Galatasaray, bu sezon aldığı 10 mağlubiyetin 6'sını evinde yaşadı. Sarı-kırmızılılar; Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Kayserispor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar; bu maçlarda 3 gol atarken, kalesini 10 gole kapatamadı. Aslan, bu sezon ayrıca evinde taraftarına derbi galibiyeti sevinci de yaşatamadı.



AÇILDIĞINDAN BU YANA EN KÖTÜ SEZON

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Sivasspor müsabakası ile başladığı Türk Telekom Stadyumu serüveninde en çok mağlubiyeti 2016-2017 sezonunda yaşadı. Stadın açılışından sonra o sezon oynanan maçlarda 2 mağlubiyet alan Galatasaray, 2011-2012 ve 2014-2015 sezonunda 1'er, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise 2'şer kez taraftarları üzdü.

Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda mağlup olduğu maçlar şöyle:

Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1

Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 2

Galatasaray: 1 - Kayserispor : 2

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 3

(Oğuzhan Ort / İHA)