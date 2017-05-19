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'En büyük hayalim başörtülü sporcuların sahalarda olması'
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'En büyük hayalim başörtülü sporcuların sahalarda olması'

Türkiye'deki lisanslı ilk başörtülü basketbolcu olan Merve Şapcı, 'En büyük hayalim benim gibi başörtülü sporcuların farklı branşlarda da sahalarda olması' dedi.

Türkiye'deki lisanslı ilk başörtülü basketbolcu olan Merve Şapcı, "En büyük hayalim benim gibi başörtülü sporcuların farklı branşlarda da sahalarda olması" dedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından alınan karar sonrası artık basketbol oynamak isteyen kadın sporcuların, başörtüleriyle parkede yer almasına olanak sağlayan kararla birlikte 5 Eylül 2016'da Merve Şapcı başörtülü lisanslı ilk kadın basketbolcu oldu. Bu karar sonrasında genç sporcu, yeni sezonda Bölgesel Kadınlar Ligi'nde yer alan Küçükçekmece Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde forma giymeye başladı. Türkiye'deki lisanslı ilk başörtülü basketbolcu olan Şapcı'nın en büyük hayali, kendisi gibi sporcuların, farklı branşlarda da sahalarda olması. Kapandıktan sonra antrenörlükten başka bir düşüncesinin olmadığını belirten Şapçı, basketbola olan tutkusunu ve yaşadıklarını anlattı. En büyük hayalinin basketbol sahalarında olmak olduğunu belirten Şapçı, "Kapandıktan sonra birçok engelle karşılaştım. Antrenörlükten başka bir düşüncem yoktu. Daha sonra İndira Kaljo'nun oynadığı reklamı gördüm ve inanamadım. Bosna Hersekli basketbolcu İndira Kaljo, başörtülülerin de her sporu yapabilmesi için geniş çaplı bir imza kampanya başlatmıştı. Ben de bu kampanyanın Türkiye ayağında yer aldım. 'Başörtülü basketbolculara serbestlik' adı altında başlatılan kampanyada imza sayısı yüz binleri geçti" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK"
Kampanya sürecinde kendisine birçok sporcudan da destek geldiğini belirten Şapçı, "Bu kampanya sürecinde Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ı milletvekillerimizle ziyaret ettik. Kendisi bize rehber oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde girişim başlattık. FIBA'ya karşı başlattığımız imza kampanyası sonucu iki yıl önce "geçici serbestlik" aldık ve nihai kararı bekleyen sporculara ilk müjde TBF'den geldi. Türkiye'nin bu mücadelede olumlu karar vermesi, bütün ülkelerde olumlu adım atılmasına sebep oldu. Bu kararın değişmesinde Türkiye'nin rolü çok büyük" diye konuştu.

"PARKEYE ÇIKARKEN ENDİŞE ETTİM"
Başörtülü olarak ilk sınavını Fenerbahçe Gelişim'e karşı verdiğini anlatan Şapçı, "Maç başlamadan önce ben de, koçum da tereddütlüydük. Önümüze yeni bir engel çıkabilir diye endişe ediyorduk. Başlama düdüğü çaldıktan sonra derin bir nefes aldım. Benim başım açıkken de örtülüyken de tek amacım vardı, topu potadan geçirmek" dedi.

"SPORUN EN ZİRVEDEKİ ORGANİZASYONUNDA BİLE 'SAYGI' YAZIYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki birçok yasağı kaldırdığını belirten Merve Şapcı, şunları kaydetti:
"Allah ondan razı olsun ve başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde hayallerimize ulaşıyoruz. Tekdüze yaşamıyoruz. Bize inancımızla, hayallerimizi aynı anda yaşama imkanı sundu. İnsanın inancının spor yapmasına engel olmaması gerekiyor. Herkesin inanışına saygı duyulması gerekir. Sporun en zirvedeki organizasyonunda bile 'Respect' yani 'Saygı' yazıyor. Saygı her şeyden önemli. Şimdi en büyük hayalim benim gibi başörtülü sporcuların, farklı branşlarda da sahalarda olması."

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