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En benzer ikizler yarıştı
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En benzer ikizler yarıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'En Benzer İkizler Yarışması' düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'En Benzer İkizler Yarışması' düzenlendi.
4. En Benzer İkizler Yarışması, Ünye Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Talip ve Ahmet Aydın adlı ikiz kardeşlerin 4 yıl önce sosyal medya üzerinden oluşturdukları grup aracılığıyla başlattıkları etkinliğe Ünye Belediyesi ve Ünye Kaymakamlığının da destek vermesiyle gelenekleşen 'En Benzer İkizler Yarışması'na bu yıl da ilgi yoğun oldu. Yarışmaya katılan 26 ikiz kıyasıya yarıştı. Benzerlikleri ile birbirinden ayırt etmenin bir hayli zor olduğu ikizlerin arasında jüri üyeleri seçim yapmakta zorlandı. Yarışmaya Ünye'den katılan 9 yaşındaki Erdem ile Eren Gülsün 49 puanla birinci, Trabzon'dan katılan 22 yaşındaki Hasan ile Ali Aygün 48 puanla ikinci oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 28 yaşındaki Oğuz ile Yavuz İnal ile Ünye'den katılan 23 yaşındaki Ayten Keskin ile Gülten Abasız ikiz kardeşler ise 46 puan alarak üçüncülüğü paylaştı.
Dereceye giren ikiz kardeşlere ödülleri verildi. Jüri üyeliklerini ise Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yalın Haznedar, Sanatçı Burcu Karatay, Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Güray Yılmaz, Şoförler Odası Başkanı Bekir Şimşek yaptı.
(Hamza Alp / İHA)

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