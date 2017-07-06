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En az 5 yabancı transfer daha yapılacak
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En az 5 yabancı transfer daha yapılacak

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, 1 yabancı futbolcuyu renklerine bağladıklarını, en az 5 yabancı futbolcu daha transfer edeceklerini söyledi.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, 1 yabancı futbolcuyu renklerine bağladıklarını, en az 5 yabancı futbolcu daha transfer edeceklerini söyledi.
Transfer sezonunun hareketli takımlarından biri olan Samsunspor, iç transferde Furkan Köse ve Ercan Yazıcı'nın ardından dış transferde Ekram Reşmen, Abddülkerim Bardakçı, Caner Koca, John Chibuike, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak ve Ramazan Övüç'ü transfer ederek toplamda 11 transfer gerçekleştirdi.
10 yerli, 1 de yabancı transferi gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, Gökay Iravul ve Gökhan Karadeniz'le de ilgileniyor. Transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Sportif Direktör Zeren, son çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"EN AZ 5 YABANCI DAHA ALACAĞIZ"
Yerli transferi hariç yabancı kontenjanı hakkının tamamını kullanacaklarının altını çizen Zeren, "Gökay İravul transferi yarın netlik kazanacak. Alanyaspor yönetimi yarın toplanacak ve bir karar verecek. Olumlu veya olumsuz olarak durum netleşecek. Gökhan Karadeniz'e ise biraz daha süre verdik. Gökhan transferinde aynı noktadayız. Yabancı transferi çalışmalarında da görüşmeler devam ediyor. Şu anda Samsun'a davet edebileceğimiz durumda olan bir oyuncu yok. Yabancı transferini kanat ve hücum bölgelerine yapacağız. Bu sene kadroda 6 yabancımız olacak. Yabancı kontenjanı 5+1 şeklinde. Biz 6 yabancı hakkımızın hepsini de kullanacağız" dedi.

SAMSUNSPOR SİL BAŞTAN
Kırmızı-beyazlılar, sezon başında Distel Zola, Eldin Adiloviç, Canberk Aydın, Famoussa Kone, Fatih Kılıçkaya, Gökay İravul, Hasan Kılıç, Jeroen Lumu, Kevin Brands, Murat Gürbüzerol, Mustafa Sevgi, Ousmane N'Diaye, Tom Muyters ve Vedat Bora ile yollarını ayırmıştı. Bu sene ise kadroya Furkan Köse ve Ercan Yazıcı'nın ardından dış transferde Ekram Reşmen, Abddülkerim Bardakçı, Caner Koca, John Chibuike, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak ve Ramazan Övüç dahil edildi. Kırmızı-beyazlılar, böylece şu ana kadar 14 futbolcu ile yollarını ayırıp, 11 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
(Erdi Demür / İHA)

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