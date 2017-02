07.02.2017 16:45 En anlamlı eğitim

Tekirdağ'da 112 sağlık personeline, İl Sağlık Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde "İşaret Dili Eğitimi" verileme başlandı. İşitme engelli vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan eğitim sayesinde olay yerine gidecek olan 112 ekipleri işitme engelli vatandaşlarla doğrudan iletişim kurabilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Mustafa Dönmez, işaret dilinin artık tüm kurumlar için bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, işitme engelli bireyin derdini anlayacak ya da sorgulayacak personelin bulunmamasının büyük bir problem olduğunu söyledi.



"HER NÖBETTE TÜM İSTASYONLARIMIZDA İŞARET DİLİ BİLEN BİR PERSONEL HEDEFLİYORUZ"

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Mustafa Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü olarak engelleri kaldırıyoruz. Tüm personelimize 112 istasyonlarımızda çalışan ATT paramedik ve hekimlerimize işaret dili eğitimi aldırarak, doğru bilgi, hastaya doğru tedavi, doğru yaklaşım uygulamak anlamında, ilk adımı atmış bulunuyoruz. İlk grubumuz bugün eğitime başlayacaktır. Bu grubun eğitimi tamamlamasının akabinde, diğer personellerimiz gruplar şeklinde bu eğitimleri alacaktır. Biz Tekirdağ il sınırları içerisinde, tüm ilçelerde her nöbette tüm istasyonlarımızda işaret dili bilen bir personel hedefliyoruz. Bu anlamda Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Ben bu projeye destek veren herkese ve personellerimize de teşekkür ediyorum" dedi.



"112 PERSONELİMİZE İŞARET DİLİ EĞİTİMİ ALDIRIYORUZ"

Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde hayat kurtarma ya da hayatın ileriki dönemlerde daha iyi idame ettirilmesi gayesiyle, il genelinde 24 saat süreyle ambulanslarda görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri personelinin işitme engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, daha etkin ve daha verimli sağlık hizmeti verebilmeleri amacıyla "İşaret Dili Eğitimi" almalarının gerektiğini düşündüklerini ifade eden Dönmez, "Bu düşüncemizi eyleme dönüştürme amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Suat Aydın ile görüştük. Kendileri sosyal faydası son derece yüksek olan bu talebimizi olumlu karşıladı ve şu an 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımızda aktif olarak çalışan yaklaşık 20 personelimizin "İşaret Dili Eğitimi" 7 Şubat 2017 tarihi itibariyle başladı. Eğitim alan ilk grubumuz eğitimini tamamladıktan sonra yeni bir grubumuzu işaret dili eğitimine göndermek, Müdürlüğümüz bünyesinde işaret dili eğitimini almış personel sayısını yükseltmek ve bu sonuçla da işitme/konuşma engelli vatandaşlarımızın dertleri ile daha yakinen ilgilenebilmek yegane amacımızdır" diye konuştu.



"ARTIK TÜM KURUMLAR İÇİN BİR İHTİYAÇ"

İşaret dili bilen personellerin artık tüm kurumlar için bir ihtiyaç olduğunu da ifade eden Dönmez, "İşitme engelli bir kişi herhangi bir nedenle herhangi bir kuruma gittiğinde derdini anlayacak ya da sorgulayacak personelin bulunmaması büyük bir problem oluyor. Hele ki Acil Sağlık Hizmeti gibi dakikaların önemli olduğu 112 Acil Sağlık Hizmetlerimiz bünyesinde işaret dili bilen personelimizin olması işitme/konuşma engelli vatandaşlarımıza vereceğimiz hizmet açısından son derece önemli bir hal alıyor. Bu nedenle ambulanslarımızda görev yapan ekiplerimiz içerisinde, işaret dili eğitimi almış personelimiz olması gerektiğini düşünüyor ve bu doğrultuda personelimize eğitim aldırıyoruz" dedi.



"AMBULANSLARIMIZDA ÇALIŞAN BÜTÜN PERSONELİMİZ BUNU ÖĞRENSİN"

Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Zafer Soykırlı da "AFAD'la yapmış olduğumuz bir toplantı sonrasında, engelli vatandaşlarımızı bir afet durumunda afet bölgesinden nasıl uzaklaştırabiliriz, ne yapabiliriz derken böyle bir düşünce hasıl oldu. Müdürümüzle bunu konuştuğumuzda aslında bu eğitime birkaç kişi girecekti. Müdürümüz bunun genele yayılması gerektiğini söyledi. Bizim ambulanslarımızda çalışan bütün personelimiz bunu öğrensin dedi. Bu işin fikir babası olmasından dolayı İl Sağlık Müdürümüze huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

