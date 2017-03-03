En acı kare

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde derede ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Uğur'un cansız bedenine ulaşan ekipler büyük üzüntü yaşadı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde derede ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Uğur'un cansız bedenine ulaşan ekipler büyük üzüntü yaşadı.

Akyayla Mahallesi yakınlarında hafta sonu meydana gelen trafik kazasında Harun Deniz (33), Mustafa Deniz (8) ölürken, anne Melek Deniz ise yaralı olarak kurtulmuştu. Derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz ise 5 gün sonra JAK tarafından bulunmuştu. Minik Uğur, bugün cuma namazı sonrası toprağa verilecek. Uğur'u bulan JAK ekibinin çocuğun cesedine ulaştıktan sonra bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafı ise yürekleri parçaladı.

(Hüdayi Demirhan/İHA)