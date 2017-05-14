En acı bekleyiş

Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilmek üzere ailelere teslim ediliyor.

Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilmek üzere ailelere teslim ediliyor.

Marmaris'te gerçekleştirilecek Anneler Günü etkinliğine katılmak için dün İzmir'in Buca ilçesinden yola çıkan midibüsün, Muğla'da uçurumdan devrilmesi sonucu 24 kişi hayatı kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil araçlarıyla İzmir'e getirilen cenazelerin, bir kısmı Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesine bir kısmı da Yenişehir Mahallesindeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesine konuldu.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Sabahın erken saatlerinde gelen aileler, hüzün dolu bir bekleyişle cenazelerini teslim aldı. Kimisi son kez kaybettiği yakınını görebilmek için Gasilhane'ye girerken, kimisi de gözyaşları içinde cenazeyi bekledi. Cenazelerin teslimi sırasında yakınlarını kaybedenler feryat ederek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeler için toplu bir tören yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmezken, teslim alınan cenazelerin öğle ve ikindi namazını müteakip toprağa verilmesi bekleniyor.

(Mihrap Düzöz - Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri / İHA)