En acı Anneler Günü

Muğla'da tur midibüsü kazasında hayatını kaybeden 7 anne, Anneler Gününde gözyaşı arasında defnedildi.

Muğla'da tur midibüsü kazasında hayatını kaybeden 7 anne, Anneler Gününde gözyaşı arasında defnedildi.

İzmir Buca'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kafile, Anneler Günü gezisi nedeniyle dün sabah saatlerinde üç midibüs ile Marmaris'e doğru yola çıkmıştı. Midibüslerden biri saat 12.30 sıralarına Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi mevkiinde kaza yapmış, feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı.

Acı olayın ardından Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan ve Serpil Kaldırımcı'nın naaşı, cenaze namazı için Buca Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Aileler gözyaşı içinde yakınlarının cenazelerini karşıladı.



KALABALIK SOKAĞA TAŞTI

Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, hayatını kaybedenlerin yakınları, yüzlerce mahalleli katıldı. Başbakan Yıldırım ve Bakan Sayan hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Cami avlusu cenazeye katılanları almayınca vatandaşlar sokağa taştı. Polis ekipleri cenaze namazı için sıkı güvenlik önlemi alırken cenaze namazına katılanların üstü arandı. Keskin nişancılar, caminin çevresindeki yüksek binalarda konuşlanarak çevreyi kontrol etti. Cami yakınında herhangi olumsuzluğa karşı sağlık ve itfaiye ekipleri hazırda bekledi.



ACI VEDA

Hayatını kaybeden 7 annenin yakınları, tabutları başında gözyaşları arasında dua ederken ayakta durmakta zorlandı. Birbirini tanımayan cenaze yakınlarının, birbirlerine sarılarak üzüntülerini paylaştıkları gözlendi.

Cenazeler, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Bir kısım cenazenin de ikindi namazını müteakip Yaylacık Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği, cenazeye Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.

(Atakan Şen - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten - Mihrap Düzöz -Halil Karahan / İHA)