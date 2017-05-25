Emre Belözoğlu ve Volkan Şen ifade verdi

Lüks araç kaçakçılığı çetesi soruşturması kapsamında Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın ardından Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi.
Lüks araç kaçakçılığı çetesi soruşturması kapsamında Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın ardından Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çete ile ilgili yapılan operasyonu kapsamında, Fenerbahçeli Ozan Tufan dün ifade vermişti. Öğle saatlerine Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli Volkan Şen'inde İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında başka isimlerinden ifade vermesi bekleniyor. (Murat Delice/İHA)
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