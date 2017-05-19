Emre Aydın, Büyükçekmece'de sahne aldı

İstanbul Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Emre Aydın, şarkılarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

İstanbul Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen konserde sahne alan ünlü şarkıcı Emre Aydın, şarkılarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 98'inci yıl dönümü coşkusu, Büyükçekmece'de Emre Aydın konseri ile zirve yaptı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte sahneye gelen ve ismi Mustafa Kemal Atatürk'ten sadece tek harfle farklı olan Mustafa Kemal Apatürk'ün Büyükçekmece gençliği adına Emre Aydın'a plaket takdim etmesi ünlü şarkıcı için hoş bir sürpriz oldu.



32'NCİ ATA GENÇÇLİK KONSERİ

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Anfi Tiyatro da gerçekleşen 32. Ata Gençlik Konseri'ne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Sevilen sanatçının şarkılarına eşlik eden Büyükçekmeceli gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı doyasıya kutlarken unutulmaz bir gün yaşadı.

Emre Aydın'a çiçek takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı.

(Alper Korkmaz/İHA)