Emre Aşık'ın eşine veteriner dövdüren baykuş doğaya salındı

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'ın uğruna veterineri dövdüğü yaralı baykuş tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı. Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün daveti üzerine, o baykuş, Yağmur Aşık'ın darp ettiği kadın veterinerin ellerinden özgürlüğüne kavuştu.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'ın uğruna veterineri dövdüğü yaralı baykuş tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı. Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün daveti üzerine, o baykuş, Yağmur Aşık'ın darp ettiği kadın veterinerin ellerinden özgürlüğüne kavuştu.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, yaralı halde bulduğu bir yaban baykuşunu tedavi ettirmek için İstanbul Cihangir'de bulunan bir veteriner kliniğine getirmişti. 26 Mart tarihinde meydana gelen olayda baykuşun yasal olarak kendisine verilemeyeceğini öğrenen Aşık, veteriner hekimini tekme tokat dövmüştü.

Yaban baykuşu, darp edilen veteriner hekim Dilara Tezel'in girişimleriyle Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman ve Su İşlerin 1'ci Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiş, ardından da tedavisine devam edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürülmüştü.



YAĞMUR AŞIK'IN DÖVDÜĞÜ VETERİNER O BAYKUŞU DOĞAYA KENDİ ELLERİYLE SALDI

Olayın yaşandığı tarihten bu yana veterinerlik fakültesinde tedavisine devam edilen baykuş sağlığına kavuştu. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1'nci Bölge Müdürlüğü baykuşu doğaya bırakmak üzere fakülteden tekrar teslim aldı. Bölge Müdürlüğü yetkilileri kulaklı orman baykuşunu doğaya bırakması için ise Aşık tarafından darp edilen veteriner hekim Dilara Tezel'i davet etti.

Sağlığına kavuşan Kulaklı Orman Baykuşu, Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda Tezel'in ellerinden özgürlüğüne kavuştu. Tedavisi tamamlanan başka bir yaban kuş da yetkililer tarafından doğaya bırakıldı. Bölge Müdürü Osman Demirel ve bazı yetkililer eşliğinde gerçekleştirilen doğaya salma işleminin ardından Tezel'e bir de teşekkür plaketi sunuldu.



"YAŞAM ORTAMI TABİAT"

Baykuşun doğaya salınmasından hemen önce Tezel'le beraber açıklama yapan Bölge Müdürü Demirel, baykuşun yaşam ortamının tabiat olduğuna dikkat çekerek, "Öncelikle şunu belirteyim baykuş bize ait değil, tabiata ait bir canlı. Yaşam ortamı tabiat, oradan alınmaması gerekiyor zaten. Sevimli baykuşumuzun tedavisini tamamlandı artık. Tedavi eden arkadaşlardan üzerindeki stresi de attığı bilgisini aldık. Doğaya ayak uydurabilecek olduğu için de bugün burada salınma işlemini gerçekleştireceğiz. Dilara Hanım, yaban hayatına destek vermesi açısından bizim için önemli bir birey. Çoğu insan bilse bile bazen bu detayları es geçiyor. Konu yaban hayvanı olunca ilgili kurum biziz. Direkt bize haber vermesi, onun bu konudaki hassasiyetini gösterir. Yaptığı işlem doğru bir işlemdi. Kendisine teşekkür edebilmek için biz davet ettik onu. Baykuşun doğaya salınmasında da katkısı olsun istedik" dedi.



"BU BİZİM İNSANLIK VAZİFEMİZ"

Vatandaşlara yaralı yaban hayvanları konusunda bir takım uyarılarda da bulunan Demirel, "Av sezonunda olabiliyor, belki bir yırtıcı tür bile vurulabiliyor. Bu hayvanların yaralanması, öldürülmesi kesinlikle yasak. Eğer yaşamını devam ettirebilecek bir yaban hayatı bireyiyse, bu da bizim insanlık vazifemiz, en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü birimine ulaştırmamız onun için yeterli. Geri kalan kısmını biz kurum olarak zaten yürütüyoruz" diye konuştu.



"HERHANGİ BİR ŞEY KAZANMIŞ OLARAK GÖRMÜYORUM KENDİMİ"

Baykuş yüzünden Yağmur Aşık tarafından darp edilen veteriner hekim Tezel ise yaşananların mahkemede sonuçlanacağına değinerek baykuş için verdiği mücadelede sadece görevini yaptığını belirtti. Tezel, "Baykuş bana ilk geldiği andan itibaren bir veteriner hekim olarak görevimi yaptım ve Orman Bakanlığı'yla direkt iletişime geçip ilk müdahalesini gerçekleştirdim. Bu, herhangi bir veteriner hekimin zaten yapması gerekendi. Bizim açımızdan olumsuzluk yok. Yaşanan farklı durumlar tabii ki oldu. Onlar da daha sonrasında çözümlenecektir, farklı şekillerde, mahkeme sürecinde. Onun haricinde ben şu anda bir canlının doğaya dönmesini sağladığım için tabii ki mutluyum. Herhangi bir şeyi kazanmış olarak görmüyorum kendimi. Kazanan, baykuştur şu anda burada. Doğaya geri dönmesi onun için en doğru olan şeydi" ifadelerini kullandı.

(Hüseyin Coşkun/İHA)