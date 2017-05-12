Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Emre Aşık'ın eşine veteriner dövdüren baykuş doğaya salındı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Emre Aşık'ın eşine veteriner dövdüren baykuş doğaya salındı

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'ın uğruna veterineri dövdüğü yaralı baykuş tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı. Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün daveti üzerine, o baykuş, Yağmur Aşık'ın darp ettiği kadın veterinerin ellerinden özgürlüğüne kavuştu.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'ın uğruna veterineri dövdüğü yaralı baykuş tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı. Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün daveti üzerine, o baykuş, Yağmur Aşık'ın darp ettiği kadın veterinerin ellerinden özgürlüğüne kavuştu.
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, yaralı halde bulduğu bir yaban baykuşunu tedavi ettirmek için İstanbul Cihangir'de bulunan bir veteriner kliniğine getirmişti. 26 Mart tarihinde meydana gelen olayda baykuşun yasal olarak kendisine verilemeyeceğini öğrenen Aşık, veteriner hekimini tekme tokat dövmüştü.
Yaban baykuşu, darp edilen veteriner hekim Dilara Tezel'in girişimleriyle Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman ve Su İşlerin 1'ci Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiş, ardından da tedavisine devam edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürülmüştü.

YAĞMUR AŞIK'IN DÖVDÜĞÜ VETERİNER O BAYKUŞU DOĞAYA KENDİ ELLERİYLE SALDI
Olayın yaşandığı tarihten bu yana veterinerlik fakültesinde tedavisine devam edilen baykuş sağlığına kavuştu. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1'nci Bölge Müdürlüğü baykuşu doğaya bırakmak üzere fakülteden tekrar teslim aldı. Bölge Müdürlüğü yetkilileri kulaklı orman baykuşunu doğaya bırakması için ise Aşık tarafından darp edilen veteriner hekim Dilara Tezel'i davet etti.
Sağlığına kavuşan Kulaklı Orman Baykuşu, Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda Tezel'in ellerinden özgürlüğüne kavuştu. Tedavisi tamamlanan başka bir yaban kuş da yetkililer tarafından doğaya bırakıldı. Bölge Müdürü Osman Demirel ve bazı yetkililer eşliğinde gerçekleştirilen doğaya salma işleminin ardından Tezel'e bir de teşekkür plaketi sunuldu.

"YAŞAM ORTAMI TABİAT"
Baykuşun doğaya salınmasından hemen önce Tezel'le beraber açıklama yapan Bölge Müdürü Demirel, baykuşun yaşam ortamının tabiat olduğuna dikkat çekerek, "Öncelikle şunu belirteyim baykuş bize ait değil, tabiata ait bir canlı. Yaşam ortamı tabiat, oradan alınmaması gerekiyor zaten. Sevimli baykuşumuzun tedavisini tamamlandı artık. Tedavi eden arkadaşlardan üzerindeki stresi de attığı bilgisini aldık. Doğaya ayak uydurabilecek olduğu için de bugün burada salınma işlemini gerçekleştireceğiz. Dilara Hanım, yaban hayatına destek vermesi açısından bizim için önemli bir birey. Çoğu insan bilse bile bazen bu detayları es geçiyor. Konu yaban hayvanı olunca ilgili kurum biziz. Direkt bize haber vermesi, onun bu konudaki hassasiyetini gösterir. Yaptığı işlem doğru bir işlemdi. Kendisine teşekkür edebilmek için biz davet ettik onu. Baykuşun doğaya salınmasında da katkısı olsun istedik" dedi.

"BU BİZİM İNSANLIK VAZİFEMİZ"
Vatandaşlara yaralı yaban hayvanları konusunda bir takım uyarılarda da bulunan Demirel, "Av sezonunda olabiliyor, belki bir yırtıcı tür bile vurulabiliyor. Bu hayvanların yaralanması, öldürülmesi kesinlikle yasak. Eğer yaşamını devam ettirebilecek bir yaban hayatı bireyiyse, bu da bizim insanlık vazifemiz, en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü birimine ulaştırmamız onun için yeterli. Geri kalan kısmını biz kurum olarak zaten yürütüyoruz" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR ŞEY KAZANMIŞ OLARAK GÖRMÜYORUM KENDİMİ"
Baykuş yüzünden Yağmur Aşık tarafından darp edilen veteriner hekim Tezel ise yaşananların mahkemede sonuçlanacağına değinerek baykuş için verdiği mücadelede sadece görevini yaptığını belirtti. Tezel, "Baykuş bana ilk geldiği andan itibaren bir veteriner hekim olarak görevimi yaptım ve Orman Bakanlığı'yla direkt iletişime geçip ilk müdahalesini gerçekleştirdim. Bu, herhangi bir veteriner hekimin zaten yapması gerekendi. Bizim açımızdan olumsuzluk yok. Yaşanan farklı durumlar tabii ki oldu. Onlar da daha sonrasında çözümlenecektir, farklı şekillerde, mahkeme sürecinde. Onun haricinde ben şu anda bir canlının doğaya dönmesini sağladığım için tabii ki mutluyum. Herhangi bir şeyi kazanmış olarak görmüyorum kendimi. Kazanan, baykuştur şu anda burada. Doğaya geri dönmesi onun için en doğru olan şeydi" ifadelerini kullandı.
(Hüseyin Coşkun/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
Emniyet uyardı: Akşam 7'den sonra kullanmayın
Öldürdü, intihar süsü verdi, gözyaşı döktü
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı
Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Bahçeli'den Taha Akyol'a sert tepki: Fikir dönekliğinin nişanesi!
Bahçeli'den Taha Akyol'a sert tepki: Fikir dönekliğinin nişanesi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama
Bakan'dan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin açıklama
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
Emniyet uyardı: Akşam 7'den sonra kullanmayın
Emniyet uyardı: Akşam 7'den sonra kullanmayın
Öldürdü, intihar süsü verdi, gözyaşı döktü
Öldürdü, intihar süsü verdi, gözyaşı döktü
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı
İbrahim Erkal'ın cenazesi hastaneden alındı
Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başbakan Yıldırım Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
29 eskort sitesi yönetici yakalandı
29 eskort sitesi yönetici yakalandı
Eskişehirspor taraftarlarından pilot takıma ziyaret
Eskişehirspor taraftarlarından pilot takıma ziyaret
Müezzinoğlu: Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık
Müezzinoğlu: Beklediğimizden çok daha olumlu cevap aldık
'ABD FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemeli'
'ABD FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemeli'
Siber güvenliği artıracak kararnameyi imzaladı
Siber güvenliği artıracak kararnameyi imzaladı
Takımı küme düşüren oyunculara 35 bin TL ceza
Takımı küme düşüren oyunculara 35 bin TL ceza

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English