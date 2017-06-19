Emniyetten flaş açıklama: 81 ile gönderildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş tedbirlerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş tedbirlerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı boyunca ülke geneli polis sorumluluk bölgesinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un imzası ile bir emir yazı yayınlanarak 81 İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Yayınlanan emir yazısı ile İl Emniyet Müdürlüklerinden şu hususlara özen gösterilmesi istendi:

"Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, piknik alanları, plajlar, çarşılar gibi bayram tatili süresince halkın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip uygulamalarının artırılması, şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak kontrollerin artırılması, aranan kişilerin yakalanması ve vatandaşların huzurunu bozacak davranışların men edilmesi için umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kontrol edilmesi, vatandaşların bayram nedeniyle ziyaret ve tatil amacıyla ikametlerinden uzun süre ayrı kalacakları ve birçok iş yerinin de kapalı olacağı dikkate alınarak evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının önlenmesi için ek tedbirlerin alınması, Bayram öncesi ve süresince mezarlık ziyaretlerinin artacağı değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, halkımızın ihbar, istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, çocuk kayıpları ile ilgili müracaatlarda gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi, Bayram süresince güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde toplumun desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması."

(Selçuk Böke /İHA)