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Emniyetin kritik biriminin şube müdürüne FETÖ'den gözaltı
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Emniyetin kritik biriminin şube müdürüne FETÖ'den gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Murat Özen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Murat Özen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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