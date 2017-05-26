Emniyet ve jandarmadan ilk: 4 bin personel katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 3 bin 933 personel bir ilke imza atarak ortaklaşa 'Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması'nı gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 3 bin 933 personel bir ilke imza atarak ortaklaşa "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması"nı gerçekleştiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bin 797 ekipte görevli 3 bin 933 personel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yurt genelinde bin 611 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması"nı gerçekleştiriyor. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya, 2 bin 405 Emniyet, bin 528 Jandarma personeli katılıyor.

Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması bugün 10.00-12.00, ikincisi 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Uygulamanın üçüncü aşaması ise saat 21.00'de başladı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan ve daire başkanları, uygulamaları Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip ediyor.

(Caner Ünver / İHA)