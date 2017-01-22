Emniyet ve AK Parti binalarına saldıran terörist yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binasına yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Ş.T., Tekirdağ'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binasına yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Ş.T., Tekirdağ'da yakalandı. İstanbul'da geçtiğimiz cuma akşamı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına ve ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldırı gerçekleşmiş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda lav silahında Ş. T. isimli DHKP-C teröristinin parmak izleri bulunmuştu. Kimliği belirlenen Ş.T., Tekirdağ'da yakalandı. Ş.T.'nin dün Esenyurt'ta polise silahlı saldırı olayını da gerçekleştirdiği öğrenildi. Ş.T.'nin İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor. (Tugay Saday / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.