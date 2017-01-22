Emniyet ve AK Parti binalarına saldıran terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binasına yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Ş.T., Tekirdağ'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binasına yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Ş.T., Tekirdağ'da yakalandı.

İstanbul'da geçtiğimiz cuma akşamı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına ve ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldırı gerçekleşmiş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda lav silahında Ş. T. isimli DHKP-C teröristinin parmak izleri bulunmuştu. Kimliği belirlenen Ş.T., Tekirdağ'da yakalandı. Ş.T.'nin dün Esenyurt'ta polise silahlı saldırı olayını da gerçekleştirdiği öğrenildi. Ş.T.'nin İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor.

(Tugay Saday / İHA)