14.11.2017 15:47 Emniyet müdürüne saldırıda 3 tutuklama

Edirne'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'e ve beraberinde 2 polise saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Edirne'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'e ve beraberinde 2 polise saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberinde ki 2 polise saldıran 4 zanlı adliyeye çıkarıldı. 6 saat süren sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden İ.A, Y.A. ve S.A. tutuklanarak cezaevine sevine sevk edildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen saldırının ardından Uzunköprü halkı, Emniyet Müdürüne sosyal medya üzerinden taziye dileklerini iletti. Daha sonra vatandaşlar Emniyet Müdürü Tekin'e destek amacıyla sosyal medya aracılığı ile imza kampanyası başlatıldı.



