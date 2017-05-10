Emniyet müdürü gazetecileri nezarete attı

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, yeni emniyet binasını gezdirdiği gazetecileri nezarethaneye götürüp üzerine kapıları kapattı. Ak, daha sonra nezarete girerek gazetecilerle öz çekim yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, yeni emniyet binasını gezdirdiği gazetecileri nezarethaneye götürüp üzerine kapıları kapattı. Ak, daha sonra nezarete girerek gazetecilerle öz çekim yaptı.

Uçakların alçalma ve kalkış hattında olduğu gerekçesiyle Adana İdare Mahkemesi kararıyla 14 katından 6 katı yıkılan Adana Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası açılışına sayılı günler kaldı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, bugün öğle saatlerinde binaya gelerek iki kurban kestirdi. Kurban kesiminden sonra dua okundu.

Ak, daha sonra basın mensuplarına emniyet müdürlüğü hizmet binasını gezdirdi. Gazetecileri nezarethaneye götüren Ak, basın mensuplarını nezarete atıp demir parmaklıkları da kapatarak, "İlk misafirimiz siz oldunuz" dedi.

Ak daha sonra kendisi de nezarethaneye girerek basın mensupları ile oturup sohbet ettikten sonra öz çekim yaptı. Ak, emniyet müdürlüğü binası içinde özel olarak yapılan arşiv bölümünü de basın mensuplarına gezdirdi. Ak, hizmet binasına kademe kademe taşınma yapılacağını, ilk etapta operasyonel şubelerin taşınacağını belirterek, "Hizmet binamız kesin olarak Ağustos ayında bitecek. O döneme kadara asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü birimlerimiz taşınmış olacak. Binanın girişini de fuaye yapacağız. Olgunlaşma Enstitüsü ile ortak bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Osman Ak, binanın yan tarafına ek hizmet binası yapılacağını söyledi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)