29.12.2016 14:43 Emniyet Müdürü Deniz uyardı

Düzce il Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Kendini polis, hakim, asker olarak tanıtıp para veya hesap numarası isteyenlere kesinlikle itibar edilmemesini isteyerek, 'Devlet kurumları vatandaşla bir sorunu olduğunda cami kenarına ya da çeşme başına para getirin demez' dedi. Düzce il Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Kendini polis, hakim, asker olarak tanıtıp para veya hesap numarası isteyenlere kesinlikle itibar edilmemesini isteyerek, "Devlet kurumları vatandaşla bir sorunu olduğunda cami kenarına ya da çeşme başına para getirin demez" dedi.



Dolandırıcılık olaylarında vatandaşın korku ve paniğinden yararlanan dolandırıcılar binlerce lira ve altınlarını aldıkları vatandaşları mağdur ediyorlar. Düzce'de son iki günde yaşanan olaylarda polisin titiz çalışması sonucu dolandırıcılar yakalandı ancak vatandaşların böyle olaylar yaşamaması ve kendilerini telefonla arayarak para isteyen şahıslara itibar etmemeleri konusunda İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz uyarılarda bulundu.



"Sürekli uyarılarda bulunuyoruz ama"



Emniyet Müdürü Deniz, "Teknolojik gelişmelere paralel olarak suç ve suçluların çeşitliliğine baktığımız zaman, daha çok internet, cep telefonu ve kredi kartları üzerinden işlendiğini görmekteyiz. Bunlardan faydalanmak isteyen art niyetiler, özellikle son günlerde ülkemizin gündeminde yer alan, ben hakimim, savcıyım, polisim, siz FETÖ ile, PKK ile veya değişik suç örgütleri ile irtibat halindesiniz, sizin bilgileriniz onların eline geçmiş şeklinde insanlarımızı korkutarak hile yolu ile dolandırdıkları görülmektedir. Bir de son zamanlarda, ben valilikten, belediye başkanlığından arıyorum, şehit ve gazilerime, yoksullarımıza yardım yapacağız, yardımınızı bekliyoruz diyerek vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek, banka görevlisiyim, sizin dosya masraflarınızı ortadan kaldıracağız diyerek hesap numarasına para yatırmalarını sağlıyorlar. Emniyet genel müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı basın ve SMS yolu ile sürekli uyarılarda bulunuyor ancak her nedense vatandaşlarımızın dalgınlık sonucu suç şebekelerinin istismarına uğrayarak mağduriyet yaşadıkları görülmektedir" dedi.



"Hiç bir devlet kurumu caminin yanına para getirin demez"



Deniz altınız çizerek hiçbir devlet kurumundaki görevlinin vatandaşı arayarak, adres verip para istemeyeceğini söylerken, bir kez daha yineledi, "Lütfen bu telefonlara itibar etmeyin" dedi.



Deniz, "Suç ve suçlulara yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta ilimizde 3 ayrı olayda ekiplerimizin titiz çalışama sonucu 5 kişi yakandı ve tutuklandı. Mücadelemiz aralıksız devam edecek, ancak bir çok kez uyarı yapmamıza rağmen, bir kez daha altını çizerek söylüyorum, hiçbir devlet kurumu ve kişisi yoktur ki, herhangi bir konuda vatandaşı arayıp örgütle bağlantınız var para gönderin, istediğimiz yerde buluşalım şeklinde uygulama ne Türkiye'de ne Dünyada yoktur. Kamu görevlisi, askeri, savcısı bu tür olaylar karşısında hizmet verdiği kamu binasına çağıracaktır vatandaşı. Caminin oraya gelin, çeşmenin yanına para bırakın gibi ifadelerde bulunmaz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar bu telefonlara itibar etmesinler. Vatandaşın elindeki biriktirdiği altınlar paralar gidiyor. Özellikle rica ediyoruz. Lütfen itibar etmesinler" şeklinde konuştu.

