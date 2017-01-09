09.01.2017 21:10 Emniyet müdürlüğünü kana bulayacaklardı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünü fotoğraflayarak saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 6 terör şüphelisi, bugün öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi'ne çıkarılmıştı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden L.A, F.A. ve C.A. tutuklanırken, M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

(Gürcan Yılmaz/İHA)

