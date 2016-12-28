28.12.2016 15:57 Emniyet Müdürlüğündeki tatbikatı gerçek sandılar

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin de katıldığı deprem, yangın söndürme ve tahliye tatbikatını vatandaşlar gerçek sandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin de katıldığı deprem, yangın söndürme ve tahliye tatbikatını vatandaşlar gerçek sandı.



Düzce Emniyet Müdürlüğü binasında deprem, yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Emniyet binası ve bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve UMKE'de katkı verdi.



Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve emniyet müdür yardımcıları ile emniyet personelinin katıldığı tatbikatta polislere yangın söndürme konusunda bilgilerde verildi. Tatbikat gereği ilk önce emniyet binasında mahsur kalan ve yaralananlar güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı ve olay yerinde 112 acil servis ekipleri tarafından müdahaleleri yapıldı.



İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri binada mahsur kalanları kurtarırken emniyet personeli ise güvenlik önlemleri aldı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme ve yangın tüpü kullanımı konusunda bilgi verildikten sonra Polis memurları ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.



Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek personelin olası afetlere her zaman hazır olduğunu söyledi.

