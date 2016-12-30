30.12.2016 10:33 Emniyet mensuplarının darbe girişimi davasında 4 tutuklu polise tahliye talebi

Darbe girişimine ilişkin 29 emniyet mensubunun yargılandığı davada, duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi. Darbe girişimine ilişkin 29 emniyet mensubunun yargılandığı davada, duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi.



İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu'nda Salı günü başlayan duruşma 4'üncü gününde devam ediyor.



Duruşmanın bugünkü oturumunda 1'i başka suçtan tutuklu 25 tutuklu sanık ve 3 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Maliye Hazinesi adına bir avukat da duruşmaya katıldı.



Duruşmanın başlamasının ardından, mahkeme başkanı bugün avukatların taleplerini alacağını açıklayarak ilk olarak Maliye Hazinesi avukatına söz verdi. Maliye Hazinesi vekili Remziye Başkan, sanıklara iddianamede yöneltilen suçlamaları hatırlatarak "Sanıkların Hazine zararına sebebiyet vermeleri nedeniyle Maliye Hazinesi'nin davaya müdahil olarak kabul edilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme Başkanı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukat aracılığıyla dava dosyasına, katılma talebi içeren bir dilekçe sunduğunu belirterek, bu taleplere ilişkin durulma savcısına görüşünü sordu.



Duruşma savcısı, suçtan zarar görme ihtimali dikkate alarak Maliye Hazinesi'nin ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duruşmaya katılan sıfatıyla kabulüne karar verilmesini talep etti.



Dernekler dosyaya belge sunacaklar



Savcı, 15 Temmuz Derneği ve Hukukçular Derneği'nin katılma talebine ilişkin olarak, bu derneklerin dava dosyasına, kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini içeren belgeler sunduktan sonra değerlendirilmesini istedi. Davaya katılma talebinde bulunan Ertan Er adlı vatandaşın katılma talebinin, suçtan zarar görme ihtimaline dair dosyada bir delil bulunmadığından reddini talep etti.



Tahliyelerini talep etti



Duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Ali Bozan, Semih Yüksel, Samet Durak ve Emre Çatalbaş'ın üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirdiği süreler, savunmalarının alınmış olmasını dikkate alınarak, tahliyelerine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verilmesini istedi.



Diğer sanıkların tutukluluklarının devamına



Diğer tutuklu sanıkların, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamını talep eden savcı, olayla ilgili ifadeleri alınmayan tanıkların dinlenmelerine ve dijital materyal incelemesi raporlarının akıbetinin beklenmesine karar verilmesini istedi.



Savcının mütalaasının ardından mahkeme başkanı, taleplerini bildirmeleri içine her tutuklu sanığın avukatına 10'ar dakika, tutuksuz sanıkların avukatlarına ise 5'er dakika süre verileceğini açıkladı.

