Emniyet kemeri takmamak sonu oldu

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen yolcunun kemerini takmadığı belirlendi.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen yolcunun kemerini takmadığı belirlendi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-400 karayolu Çimento Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Y. yönetimindeki 01 EZM 80 plakalı otomobil, yüksek hızla seyir ederken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 EKT 96 plakalı tırın uygulama noktasına yaklaştığında fren yaptığını fark etmeyerek direksiyon hakimiyetini kaybedip tırın dorsesine çarptı.

Polisin kazayı görmesi üzerine olay yerine ambulans ve Cankur ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle görevliler tarafından yol tek şeride düşürüldü. Cankur ekipleri geldiğinde Niyazi Y., emniyet kemeri taktığı için hurdaya dönen araçtan sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan Aysel Uludağ (31) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile Aysel Uludağ'ın kalbi 10 saniyeliğine geri atıp daha sonra yine durdu. Tırın sürücüsü gözaltına alınırken Niyazi Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Umutcan İşledici / İHA)