Emniyet binasına roketatarlı saldırı

Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.
Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, PKK'lı teröristler araç içerinden emniyet müdürlüğü binasına 2 el roket atışı yaparak saldırdı. Roketlerden biri binaya isabet etti, diğeri ise boş alana düştü. Polis, anında karşılık vermesi üzerine teröristler olayı yerinden kaçarken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. İlçede Van Valiliği ve Belediyenin ortak verdiği iftara gelen vatandaşlar, patlama seslerinden dolayı kısa süreli panik yaşadı. Polis, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. (Şükrü Akyüz - Yusuf İdiz /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.