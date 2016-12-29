29.12.2016 16:34 Emlak vergisi bildirimi güncellemeleri başladı

Süleymanpaşa Belediyesi'nin Emlak Vergisi bildirim güncellemeleri başladı. Süleymanpaşa Belediyesi'nin Emlak Vergisi bildirim güncellemeleri başladı.



Süleymanpaşa'da taşınmazı bulunan vatandaşların, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için yasal süre içinde emlak vergisi bildirimlerini güncellemeleri gerektiği uyarısında bulunuldu. Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada "Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bizzat gelerek güncelleme yapabilirsiniz. Müdürlükte yoğunluk var ise matbu hazırlanmış 'Bilgi Güncelleme Dilekçesi'ni alıp, doldurup bilahare Müdürlüğe teslim edebilirsiniz. Süleymanpaşa dışında ikamet ediyorsanız, 0850 450 59 59 nolu Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezimize bilgi vererek ilerleyen günlerde müdürlüğümüze uğrayıp imzalayabilirsiniz. 0282 260 52 55 Nolu Faksımıza http://suleymanpasa.bel.tr/emlak linkinde yer alan matbu formu doldurup gönderebilirsiniz. malihizmetler@suleymanpasa.bel.tr e-posta adresimize, sayfada yer alan matbu formu doldurup gönderebilirsiniz. http://suleymanpasa.bel.tr/emlak linkine tıklayarak ekrana gelen formu doldurabilirsiniz" denildi.

