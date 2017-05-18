Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor

Türkiye'nin en eski bankalarından olan ve 16 yıl önce tasfiye edilen Emlak Bankası yeniden faaliyetlerine başlıyor. Bankayı tasfiyeden çıkararak yeniden bankacılık yapabilmesini sağlayacak düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis'te kabul edilen düzenlemeye göre Genel Kurul tarafından belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tasfiye halinden çıkacak.

Tasfiyeden çıkan bankanın yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilinceye kadar tasfiye kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna geçecek. Bu düzenlemenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye de Hazine Müşteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan yetkili olacak.

ATATÜRK'ÜN TALİMATIYLA KURULDU

Atatürk`ün talimatıyla 3 Haziran 1926'da “Emlak ve Eytam Bankası” adı altında kurulan banka, 1 Eylül 1946'da Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Ortaklığı'na dönüştü. Türkiye'deki ilk toplu konut projesi olan Ankara'daki ünlü Saraçoğlu Mahallesi de 1944'de bu bankanın o güne kadarki en önemli uygulaması oldu. Bir çok ilde önemli konuk projelerine imza atan bankanın önemli projeleri arasında Ankara Merkez Bankası binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, TRT Sitesi, TBMM Lojmanları da yer aldı.

16 YIL ÖNCE TASFİYE EDİLDİ

1980'lerin sonunda, eski Genel Müdürü Engin Civan'ın adının karıştığı ve işadamı Selim Edes'in “rüşvetin belgesi mi olur” sözüyle tarihe geçen yolsuzluk iddialarıyla da anımsanan kurumun, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi, 3 Temmuz 2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 4684 sayılı yasayla sona erdirilerek tasfiye edildi. Bankanın şubeleri de aynı yıl Ziraat Bankası ve Halkbank'a devredildi.

MARKA DEĞERİ VAR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Emlak Bankası'nın yeniden bankacılık yapabilmesinin yolunu açan yasanın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde, öncelikli hedefin, bankanın sürecinin sonlandırılarak yeniden faaliyete geçmesi olduğunu söyledi. Bu düzenlemenin ardından BDDK'ya gerekli başvurların yapılacağını, ondan sonra bankanın yeniden faaliyete geçeceğini belirten Ağbal, bankanın marka değerinin olduğunu da bildirdi ve “Yönetim Kurulu kendi çalışmaları çerçevesinde hükümetimize bir plan getirecek. O çerçevede bankanın ekonomiye katkı sağlaması için çalışma içinde olacağız” dedi.