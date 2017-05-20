Emine Erdoğan, 'Sevgi ve Kardeşlik Korosu'nun konserine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriyeli ve Türkiyeli çocukların bir araya gelmesiyle oluşturulan 'Sevgi ve Kardeşlik Korosu'nun konserine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriyeli ve Türkiyeli çocukların bir araya gelmesiyle oluşturulan 'Sevgi ve Kardeşlik Korosu'nun konserine katıldı.

Asitane Kültür ve Sanat Vakfı; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle, barış dilinin oluşmasına katkı sunmak amacıyla 'Sevgi ve Kardeşlik Çocuk Korosu'nu oluşturdu. Suriyeli ve Türkiyeli çocukların bir araya getirilmesiyle oluşturulan koro, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Gelin Bir Olalım" sloganı ile düzenlenen konserde sahne alarak, unutulmaz bir konsere imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da konsere katılarak çocukların sahne performansını izledi. Onlarca çocuğun birbirinden güzel eserleri seslendirdiği konsere, Emine Erdoğan'ın yanı sıra; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Asitane Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hasibe Turan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, STK temsilcileri ile iş, sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Barış dilinin oluşmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen konserde, davetliler eğlenceli anlar yaşadı.



"SEVGİ VE KARDEŞLİK KOROSU'NUN YAŞADIĞIMIZ ÇAĞIN İLACI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Konser öncesi konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu muhteşem 'Sevgi ve Kardeşlik Korosu'nun yaşadığımız çağın ilacı olduğunu düşünüyorum. Sevgisizliğin, ötekileştirmenin böylesine yaygınlaştığı bir zamanda siz sevgi ve kardeşlikte buluşuyorsunuz. Her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Asitane Vakfı'nı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü kutluyorum. Biliyoruz ki, kainat birbirine sevgiyle bağlanmış. Şayet biz o özü açığa çıkarmayı bilirsek bütün insanlığa yetecek kadar sevgi var. Yeter ki onu yaymayı bilelim. Sevgi ve Kardeşlik Korosu, sevgisizlikle kuraklaşan yürekleri yeniden yeniden yeşertmek için bir vesiledir. Çocuklarımızın gözlerindeki parıltı dünyanın geleceğini aydınlatacaktır, inşallah. Onların saf ve duru dünyasını ne kadar koruyabilirsek insanlığı da o kadar ayakta, diri tutabiliriz. Çanakkale'den 15 Temmuz'a, Üsküp'ten Karadeniz'e ruhumuzu onaracak güzel şarkılar, dünyaya titreşimler yayarak iyiliği çoğaltacaktır inşallah. Devlet ve millet olarak mülteci kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyor, ensar ve muhacir dayanışmasını hakim kılmaya çalışıyoruz. Müziğin evrensel dilini kullanarak, farklılıklardan bir ahenk yakalayan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Tertemiz kalpleriyle bize sevginin diliyle seslenecekler. Unuttuklarımızı hatırlatacak, hesapsız ve kitapsız sev kardeşim diyecekler. Bizler bu gün buradan sevginin hakim olduğu bir dünya inşa etme sorumluluğuyla ayrılacağız" diye konuştu.

(Emrah Kuş/İHA)