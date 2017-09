10.09.2017 12:43 Emine Erdoğan oktaki maharetlerini sergiledi

Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ok attı, kartal sevdi. Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ok attı, kartal sevdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Kazakistan'da Kazak halkının kültürünün sergilendiği etnik köyü ziyaret etti. Gerçekleştirilen spor etkinliklerine ilgi gösteren Emine Erdoğan, ok atışı yaptı.

Erdoğan bir kartalı da sevdi.