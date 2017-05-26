Emine Erdoğan Lider Eşleri Programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Brüksel'de Lider Eşleri Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Brüksel'de Lider Eşleri Programına katıldı.

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Brüksel'de çeşitli temaslarda da bulunan Erdoğan, zirve kapsamında lider liderlerle bir araya geldi. Brüksel ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan de çeşitli temaslarda bulundu. Emine Erdoğan, Brüksel'de Lider Eşleri Programına katıldı.

