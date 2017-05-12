Emine Erdoğan Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Ninni Festivali' kapsamında Türkiye'ye gelen Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Ninni Festivali' kapsamında Türkiye'ye gelen Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Emine Erdoğan, sanatçılarla yakından ilgilendi ve ülkelerindeki ninni kültürü hakkında bilgi aldı. Cezayir, Fas, Tanzanya gibi farklı Afrika ülkelerinden gelen sanatçılar, solo ninniler yanında düet yaparak çeşitli ninniler seslendirdiler. Sanatçılar, Emine Erdoğan himayesinde Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni de ziyaret ettiler. (Derya Yetim /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.