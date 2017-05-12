Emine Erdoğan Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Ninni Festivali' kapsamında Türkiye'ye gelen Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Ninni Festivali' kapsamında Türkiye'ye gelen Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Emine Erdoğan, sanatçılarla yakından ilgilendi ve ülkelerindeki ninni kültürü hakkında bilgi aldı. Cezayir, Fas, Tanzanya gibi farklı Afrika ülkelerinden gelen sanatçılar, solo ninniler yanında düet yaparak çeşitli ninniler seslendirdiler. Sanatçılar, Emine Erdoğan himayesinde Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni de ziyaret ettiler.

(Derya Yetim /İHA)