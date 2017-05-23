Emine Erdoğan'a 'Yılın Kişisi' ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Yılın Kişisi' ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Yılın Kişisi" ödülüne layık görüldü.

Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi "25 Mayıs Afrika Günü" vesilesiyle bir kutlama töreni düzenledi. Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonu'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Merkezi Projesi"ne himayelerinden dolayı "Yılın Kişisi" ödülü verilen Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, herkesin 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Geçtiğimiz yıl Afrika Günü'nde Afrika dostluğunun nişanesi olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını ifade eden Erdoğan bu proje kapsamında Başkent'in tarihi semti Hamamönü'nde Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin açılışını yaptıklarını kaydetti. Afrika Evi'nin Afrika'ya yaptıkları ziyaretin güzel bir meyvesi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Afrikalı kadınların güçlendirilmesi için yapılan bu projenin bugün kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. İnanıyorum ki daha nice Mayıs aylarında çeşitli vesilelerle Afrika Günlerinde buluşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilk günden bu yana projemize katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bugünkü programın ev sahibi Gazi Üniversitesi'ne ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Afrika kıtasını şemsiyesi altında bulunduran Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş tarihi olan 25 Mayıs vesilesiyle heyecanımızı buradan inşallah yeniden tazeleyeceğiz. Bu güzel günde bizleri yanımızda bırakmayan Afrika Birliği Dönem Başkanı Gine'nin değerli hanımefendisi Conde ağırlamaktan da ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.



"KITADAKİ DOSTLARIMIZIN SORUNLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİYORUZ"

Afrika kıtasının doğal zenginlikleri, kültürel birikimleri ve yetenekli insan gücüyle yeryüzünün en özel coğrafyalarından birisi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımının hep dostluk üzerine olduğunu belirterek, "Afrika'nın tek renk bir kıta olmadığını ve içinde binlerce renk barındırdığını hepimiz biliyoruz. Türkiye olarak Afrika'nın küllerinden yeniden doğmasının da her zaman destekçisiyiz. Eşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıtaya yaptığımız her ziyarette Afrikalı kardeşlerimizin güler yüzlü ve içten misafirperverliği ile karşılaşıyoruz. Son olarak geçtiğimiz Ocak ayında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdik. Her ziyaretimizde Afrikalı dostlarımız bizi uzaklardan gelen yakın bir kardeş gibi muhabbetle karşıladılar. Bizler de kıtadaki dostlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyor ve evimize döndüğümüzde bu zorlukların aşılmasında yapabileceklerimiz için çalışmalara başlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Afrika ziyaretlerini sürdürecek ve katkılarımızı yapmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerinde bulundu.



"TİKA, AFAD VE KIZILAY GİBİ RESMİ KURUMLARIMIZIN YANINDA, STK'LARIMIZ KALKINMA YARDIMLARI İÇİN AFRİKA'DA CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR"

Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisinin çıkara değil gönül bağlarına dayandığını dile getiren Erdoğan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de bizler paylaşmanın arzusundayız. Afrika'nın 54 ülkesinden 5 bin civarında öğrenci ülkemizin farklı üniversitelerinde eğitim alıyor. TİKA, AFAD ve Kızılay gibi resmi kurumlarımızın yanında, STK'larımız kalkınma yardımları için Afrika'da canla başla çalışıyorlar. Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evimiz de bu seferberliğe destek olmak için kuruldu. Açıldığı günden bu yana uluslararası fuarlarda stantlar açtı, ülkemize gelen Afrikalı misafirleri ağırladı ve Afrika'nın ülkemizdeki kalbi oldu fakat elbette henüz tüm potansiyelini kullanamadı. Bundan sonra daha etkin kullanılması ve yeni değerler üretmesini istiyoruz. Bu anlamda Afrika ülkelerimizin büyükelçilerine ve eşlerine buradan seslenmek istiyorum; Hamamönü'ndeki merkezimiz 356 gün işleyen aktif bir merkeze dönüşsün. Burada Afrika'nın bütün zenginliğini konuşalım ve yaşatalım. Gençlerimiz burayı dünyaya açılan bir merkez olarak kullansınlar, kültürler arası köprüler kursunlar. Değişen dünyada Afrika'nın daha güçlü bir aktör olarak yer alacağına gönülden inanıyorum. Kıtanın geleceği parlaktır. Çok sevdiğim bir Afrika atasözü var; 'Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların hikayelerini dinlemek zorundadır.' İnanıyorum ki Afrika kendi hikayesini yazacaktır" diye konuştu.



EMİNE ERDOĞAN'A ÖDÜL YAĞMURU

Programda ayrıca Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Uslan, Afrika Büyükelçileri Eşleri Derneği Başkanı Pauline Mulumba Tshidimba, Gine Cumhurbaşkanı eşi Hadja Djene Kaba Conde ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın eşi de yer aldı. Konuşmaların ardından Emine Erdoğan'a Rektör Uslan, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve diğer onur konukları ödül takdim etti. Daha sonrasında Gineli vokalist ve koro çalgıcısı Mory Kante, canlı bir müzik performansı sergiledi. Kısa konserin ardından Emine Erdoğan ve beraberindeki büyükelçi eşleri "Belgelerle Osmanlı - Kuzey ve Batı Afrika İlişkileri Sergisi"ni gezdi.

(Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani / İHA)