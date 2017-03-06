Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Emine Erdoğan: 15 Temmuz'da verilen ödev gereği...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Emine Erdoğan: 15 Temmuz'da verilen ödev gereği...

Uluslararası İz Bırakan Kadınla Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da verilen ödev gereği demokrasi mücadelesini daha sağlam noktalara taşıyacaklarını söyledi

Uluslararası İz Bırakan Kadınla Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da verilen ödev gereği demokrasi mücadelesini daha sağlam noktalara taşıyacaklarını söyledi
Üsküdar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Uluslararası İz Bırakan Kadınlar Zirvesi düzenledi. Kandilli'de bulunan Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dünyada iz bırakan kadınlardan Malcolm X'in kızı yazar aktivist Ilyasah Shabazz, Türk asıllı Belçikalı Siyasetçi Mahinur Özdemir, Halep'teki katliamı dünyaya duyuran minik Bana'nın annesi Fatma El Abed, Hollanda'nın ilk başörtülü milletvekili Famile Fatma Arslan, Pakistan İslam Şuurası'nın tek kadın üyesi Samıa Raheel Qazı, 15 Temmuz Kadın Gazisi Safiye Bayat, Ayla Kasarcı, Hollandalı Türk kızı Birsen Başar, ile çok sayıda davetli katıldı.

"ŞİDDET TÜM DÜNYADA EN FAZLA KADINLARI VURUYOR"
Programın onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise kadınla toplumda çok büyük sınamalarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Oryantalist algılarla mücadele bunun başında geliyor. Müslüman kadınları kuşatan yanlış algılardan kurtulmalıyız. Savaşlarda en çok kadınlar mağdur oluyor. Ülkemizde misafir ettiğimiz 3 milyon mültecinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Şiddet tüm dünyada en fazla kadınları vuruyor. Türkiye'de cumhurbaşkanımızla 'kadına şiddet insanlığa ihanettir' sloganıyla kadına şiddetle mücadele ederken, toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz."
Türkiye'nin çok özel dönemeçlerden geçtiğini belirten Emine Erdoğan, "15 Temmuz meşru iktidarların gayrı meşru darbelerle kesintiye uğradığı darbeler tarihi açısından bir milattı. İlk kez vesayetlere karşı milli irade kazandı. 15 Temmuz küresel ölçekte örneği az görünün sivil direniş örneğidir. Bir demokrasi zaferidir. 16 Nisan'da başka bir milada hazırlanıyoruz hep birlikte. Milletimizin yüksek iradesiyle 1980 darbe anayasasıyla sivil bir anayasa ile darbeler tarihini hep birlikte kapatacağız. 15 Temmuzda verilen ödev gereği bu demokrasi mücadelesini daha sağlam noktalara taşıyacağız" dedi.
Yapılan konuşmalar sonunda Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Emine Erdoğan'a hediye taktim etti.
(Mustafa Bakırhan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bingöl'de 5 tabur askerle terör operasyonu
Onu gözleri ele verdi
İşte görmek istediğimiz tablo: Taraftar kardeşliği
Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta arttı
Emine Erdoğan: 15 Temmuz'da verilen ödev gereği...
Türkiye'den 3 stat finalde
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0
Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0
Başbakan Yıldırım: Söz veriyorum PKK bitecek!
Başbakan Yıldırım: Söz veriyorum PKK bitecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bingöl'de 5 tabur askerle terör operasyonu
Bingöl'de 5 tabur askerle terör operasyonu
Onu gözleri ele verdi
Onu gözleri ele verdi
İşte görmek istediğimiz tablo: Taraftar kardeşliği
İşte görmek istediğimiz tablo: Taraftar kardeşliği
Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta arttı
Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta arttı
Emine Erdoğan: 15 Temmuz'da verilen ödev gereği...
Emine Erdoğan: 15 Temmuz'da verilen ödev gereği...
Türkiye'den 3 stat finalde
Türkiye'den 3 stat finalde
Tam 89 kişi !
Tam 89 kişi !
Kadın kasap erkeklere taş çıkarıyor
Kadın kasap erkeklere taş çıkarıyor
Hakkari'de 2 YPG'li tutuklandı
Hakkari'de 2 YPG'li tutuklandı
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' kitap oldu
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' kitap oldu
3 kırmızı kartın çıktığı maçın sonunda olaylar
3 kırmızı kartın çıktığı maçın sonunda olaylar
Suriye'deki Türk askerlerine bere, atkı ve kazak gönderdiler
Suriye'deki Türk askerlerine bere, atkı ve kazak gönderdiler

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English