Uluslararası İz Bırakan Kadınla Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da verilen ödev gereği demokrasi mücadelesini daha sağlam noktalara taşıyacaklarını söyledi

Uluslararası İz Bırakan Kadınla Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da verilen ödev gereği demokrasi mücadelesini daha sağlam noktalara taşıyacaklarını söyledi

Üsküdar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Uluslararası İz Bırakan Kadınlar Zirvesi düzenledi. Kandilli'de bulunan Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dünyada iz bırakan kadınlardan Malcolm X'in kızı yazar aktivist Ilyasah Shabazz, Türk asıllı Belçikalı Siyasetçi Mahinur Özdemir, Halep'teki katliamı dünyaya duyuran minik Bana'nın annesi Fatma El Abed, Hollanda'nın ilk başörtülü milletvekili Famile Fatma Arslan, Pakistan İslam Şuurası'nın tek kadın üyesi Samıa Raheel Qazı, 15 Temmuz Kadın Gazisi Safiye Bayat, Ayla Kasarcı, Hollandalı Türk kızı Birsen Başar, ile çok sayıda davetli katıldı.



"ŞİDDET TÜM DÜNYADA EN FAZLA KADINLARI VURUYOR"

Programın onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise kadınla toplumda çok büyük sınamalarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Oryantalist algılarla mücadele bunun başında geliyor. Müslüman kadınları kuşatan yanlış algılardan kurtulmalıyız. Savaşlarda en çok kadınlar mağdur oluyor. Ülkemizde misafir ettiğimiz 3 milyon mültecinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Şiddet tüm dünyada en fazla kadınları vuruyor. Türkiye'de cumhurbaşkanımızla 'kadına şiddet insanlığa ihanettir' sloganıyla kadına şiddetle mücadele ederken, toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Türkiye'nin çok özel dönemeçlerden geçtiğini belirten Emine Erdoğan, "15 Temmuz meşru iktidarların gayrı meşru darbelerle kesintiye uğradığı darbeler tarihi açısından bir milattı. İlk kez vesayetlere karşı milli irade kazandı. 15 Temmuz küresel ölçekte örneği az görünün sivil direniş örneğidir. Bir demokrasi zaferidir. 16 Nisan'da başka bir milada hazırlanıyoruz hep birlikte. Milletimizin yüksek iradesiyle 1980 darbe anayasasıyla sivil bir anayasa ile darbeler tarihini hep birlikte kapatacağız. 15 Temmuzda verilen ödev gereği bu demokrasi mücadelesini daha sağlam noktalara taşıyacağız" dedi.

Yapılan konuşmalar sonunda Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Emine Erdoğan'a hediye taktim etti.

(Mustafa Bakırhan /İHA)