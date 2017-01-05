05.01.2017 12:11 Emet'te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kütahya'nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Emet-Tavşanlı karayolu 23. kilometresinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçe istikametine gitmekte olan M.N. idaresindeki 06 RHM 39 plakalı otomobil, buzlanmanın da etkisi ile yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü M.N. yaralandı.



Yaralı sürücü, ambulansla Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.(Tİ-EFE)

