Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Emenike için gün sayıyor. Sarı-lacivertli kulübün istediği 2 milyon Euro bonservis bedelini aşağıya çekmek isteyen Olympiakos, şartların sağlanması halinde transferi bitirecek.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Emenike için gün sayıyor. Sarı-lacivertli kulübün istediği 2 milyon Euro bonservis bedelini aşağıya çekmek isteyen Olympiakos, şartların sağlanması halinde transferi bitirecek.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Topuk Yaylası'na götürülmeyen Emmanuel Emenike, Olympiakos yolcusu. Kırmızı-beyazlı kulüp, daha önce bu futbolcuyla ilgilenmiş ancak sonrasında transferden vazgeçmişti. Ancak Olympiakos - Emenike görüşmeleri kaldığı yerden tekrar başladı ve transfer bitme noktasına geldi. Yunanistan temsilcisi, bu futbolcu için Fenerbahçe'nin istediği 2 milyon Euro'luk bonservis bedelini aşağıya çekmek istiyor. Emenike ise, Olympiakos'la anlaştı ve kulüplerin bonservis bedeli konusunda orta noktayı bulmasını bekliyor. Daha önce Gregory van der Wiel vasıtasıyla Shakhtar Donetsk ile de görüşen Nijeryalı oyuncu, Yunanistan'a gitmek istiyor.



"YORUM YOK"

Yunanistan Kulübü yetkilileri, Emenike transferiyle ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınıyor. Oyuncunun transferini yalanlamayan Olympiakos yetkilileri, yaptıkları açıklamada "Şu an için yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu transferi doğruladı. Emmanuel Emenike'nin Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücreti göz önünde bulunduran yönetim, bu oyuncuyu Olympiakos'a satacak. Transferin hafta sonuna kadar bitmesi bekleniyor.

(Bozhan Memiş / İHA)