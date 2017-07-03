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Emenike imzayı yarın atacak
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Emenike imzayı yarın atacak

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İmzaların yarın atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İmzaların yarın atılması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike, Olympiakos'la anlaşmaya vardı. Kulüplerin 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya varmasıyla Yunanistan'ın yolunu tutacak olan Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini Olympiakos'a bağlayan imzayı atacak. Emenike'nin anlaşmasının 1 yılı opsiyonla 3 yıllık olduğu öğrenilirken, Olympiakos cephesi halen bu transferle ilgili olarak bilgi vermekten kaçınıyor. Kulüp yöneticileri transferle ilgili olarak açıklama yapmazken, alınan bilgiye göre Emenike'nin sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın 2+1 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

BELÇİKA KAMPINA YETİŞECEK
Yeni sezon hazırlıkları için Belçika'da kamp yapacak olan Olympiakos, çarşamba günü Brüksel'e hareket edecek. Olympiakos yönetimi, Emenike'nin transferini, Belçika kampına yetiştirmeye çalışıyor. Nijeryalı oyuncu, yarın Olympiakos'la sözleşme imzalaması halinde, çarşamba günü takımla birlikte kampa katılacak.
(Bozhan Memiş / İHA)

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