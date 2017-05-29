Emeklilik yaşı değişiyor!

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş kamuoyunun gündemindeki konularla ilgili şunları söyledi;

"KIDEM TAZMİNATI OLGUNLAŞMA AŞAMASINDA"

"Bugün Bakanlar Kurulu'nda 3 konu gündeme geldi. Birisi kıdem tazminatı konusuydu. İşçiye hak kaybı getirmeyecek, sürdürülebilir bir yapının ortaya koyulduğu reform bakanlar kurulu ile paylaşıldı. Mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya koyuldu. Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlarımız konunun daha net şekilde ana çerçeveye oturtulmasını sağlayacaklar. Şu anda olgunlaşma aşamasındadır.

"EMEKLİLİK YAŞI İLERİYE ÇEKİLECEK"

"Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade, şu andaki yasal düzenleme devam edecektir. Sayın Müezzinoğlu'nun söylediği şu OECD ülkelerinde emeklilik yaşı 72, bizde ise 52. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hedefi 2036 yaşına gelindiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına sağlayacak olan bir tahminde bulunup, bire planlama yapıyorlar. Mevcut yasal yapı devam edecek. Emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."