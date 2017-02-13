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Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
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Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu; '53 lirayı ödeyen herkes ailesiyle birlikte kamu sağlık hizmetlerinden yararlanacak' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan ninelere maaş projesinde devletin 6 yaşına kadar devletin maaş ödeyebileceğinin sinyalini verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Yeni Şafak gazetesini ziyaret etti. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Müezzinoğlu iki müjde verdi.

YAŞ BEKLEYEN EMEKLİLERE MÜJDE

İlk sevindirici haberi yaş bekleyen emeklilere veren Müezzinoğlu, bu durumda olup sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen rakamları indireceklerini ifade etti. Bakan Müezzinoğlu en yüksek 427 TL ve en düşük rakam 71 TL'lik ödemek zorunda kalanların sedece 53 TL ödemeleri durumda ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacağını kaydetti. Bakan Müezzinoğlu, Genel Sağlık Sigortası'nda yapılacak değişikliğin bu ay sonunda yapılacağını ve uygulamaya geçeceğini açıkladı. Uygulama kamu dışında özel ve üniversite hastanelerinde de geçerli olacak.

GELİR TESTİNE GİTMEDEN SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK

Bakan Müezzinoğlu, emeklilik primini doldurmuş ama 1-2 yıl veya 6 ay süre bekleyen durumunda olanların bu süre zarfında sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını söyledi. Bu kişilerin sağlık primi ödemek zorunda kaldıklarını belirten Müezzinoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu sağlık primi onları zora sokuyor. Bu hafta onlara vereceğimiz müjde var. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Sağlık Sigortası'nda yapacağımız değişiklik ile aylık 53 liralık hiç gelir testine gitmeden bir GSS ödediğinde ailecek sağlık hizmeti alabilecek. Sadece devlet hastaneleri değil özel ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Daha önce 3 grup ödeme gerekiyordu. Bir grup 2 asgari ücretin üzerinde geliri varsa 427 TL idi. Onun altında 213 lira en alttaki 71 TL"

NİNELERE YAPILAN ÖDEME 6 YILA ÇIKABİLİR

Çalışan anne ve babaların çocukları için ninelere ödenen maaş hakkında konuşan Bakan Müezzinoğlu, 1 yıl yapılan ödemelerin uzatılabileceğini açıkladı. Müezzinoğlu, çalışmanın hükümet programına girmesi ile çocuğun 6 yaşına kadar baba annesine devletin maaş ödeyebileceğini açıkladı.

30 BİN BAŞVURU

Çalışma için 30 bin müracattın geldiğini açıklayan Müezzinoğlu çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işverenler arasında başlayan proje bazlı bir çalışma bu. Bin aile üzerinden başlayalım dedik ama talep öyle oldu ki şu anda 6 bin 500 aile oldu. Türkiye genelinde 10 ilde pilot uygulamaları imzaladık. Büyükanneye verilecek ücretin yarısını biz İŞKUR olarak biz üsteleniyoruz diğer tarafta da işverenler veya onların odaları. Perşembe cuma günü müracatları aldık 30 binin üzerinde müracaat aldık. Bir yıl sonra değerlendirme yapacağız eksik yönlerini geliştirebileceğimiz yönlerine bakacağız. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza sunacağız. Eğer hükümet programına girerse 6 yaşına kadar maaş ödemesi devam edecek"
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