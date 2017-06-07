Emeklilere bayram öncesi 'maaş' müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu emekli maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu emekli maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekliye bayram müjdesi verdi. Müezzinoğlu katıldığı canlı yayında emekli maaşlarının Ramazan Bayramından önce verileceğini açıkladı.
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