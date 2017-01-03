03.01.2017 10:06 Emeklilere Başkan Kalender'den TOKİ daireleri açıklaması

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde TOKİ için kayıtlar devam ediyor. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde TOKİ için kayıtlar devam ediyor.



Türkiye Emekliler Derneği Tavşanlı Şube Başkanı Ahmet Kalender Dağçeşme Mahallesi'nde yapılmakta olan TOKİ konutları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Kalender, şunları söyledi: " 2015 yılı seçiminden önce hükümetin söz verdiği emeklilere TOKİ evleri için bizler müracaat etmiştik. TOKİ aldığı karar ile yaptığı her sitede yüzde 25 emekliye kontenjan ayırdı. Bugün de Dağçeşme Mahallesine yapılan 118 konutun yüzde 25'i emekliler için yani 30 konut, 24 konutu gazi ve şehit aileleri için, 6 konut ise yüzde 40'ın üzerinde raporu olan engelliler için, geri kalan 60 konut ise eve giren maaşı 3 bin 200 lirayı geçmeyen alt gelir grup çalışanlar için ayrıldı. Bugünlerde ise Halk Bankası vasıtasıyla TOKİ tarafından müracaatlar alınıyor. Bize gelen üyelerimize ise hazırlaması gereken evrakları bilgilendiriyoruz. 27 Aralık ile 27 Ocak 2017 tarihleri arasında kuralar için kayıt yapılacak. Bunlar bittikten sonra 30 Ocak 2017'de TOKİ evlerinin kura çekilişi gerçekleşecek. Kuraların çekilişinden sonra iki tane ödeme şekli var. Bir tanesi 15 yılda ödemeyi kabul ederse taksitleri 530 TL peşinatları yüzde 12 olmak kaydıyla 12 bin TL, 20 yıl yani 240 ayda ödemek istiyorum derlerse, taksitler 350 TL, peşinatı ise 22 bin TL yatırması gerekiyor. Şu an evler bitti ve görmek isteyen emeklilerimiz ve dar gelirlilerimiz Dağçeşme'de yapılan 2 +1 konutları görüp bakabilirler, ona göre müracaatlarını yapsınlar. Bir de yan tarafına yapılan 500 günde tamamlama şartı olan 3 + 1 daireler var bunlar daha sonra yaklaşık 2 yıl sonra dağıtımı başlanacak. Bazı şartlar var başvurular için mesela bunlar; tam tapulu konutu olmayacak, yetim maaşı olmayacak. Ya dul maaşı, ya da emekli maaşı olacak." (Tİ - EFE)

