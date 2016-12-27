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Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?
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Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Tüm emeklilere Ocak'ta zam olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranlarını, memur emeklileri ise enflasyon farkını 3 Ocak'ta öğrenecek.

16 OCAK'TA ÖDEMELER BAŞLAYACAK

Zamlar 16 Ocak'tan itibaren ceplere girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta, 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak.

3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR AYNI ANDA ZAMLI MAAŞ ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aynı ayda zamlı maaşlarını alacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaşını her ayın 16'sı ile 28'i arasında alıyor. 3 Ocak'ta belirlenen zam oranına göre yeni aylıklar hesaplanacak ve emekliler 16 Ocak'tan itibaren maaş ödeme günlerine göre parasına kavuşacak.

MERKEZ'İN TAHMİNİ 3.73

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merakla beklerken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri bunun yüzde 3.73 olacağını gösteriyor.

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Eğer zam yüzde 3.73 olursa en düşük maaş; 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda bin 339 liradan bin 389 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 798 liradan 828 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 163 liradan bin 206 liraya, Bağ- Kur tarım emeklilerinde ise 916 liradan 950 liraya yükselecek.

ENFLASYON FARKI YANSITILACAK

Memur emeklilerine de Ocak'ta zam var. Toplu sözleşme kapsamında memur emeklilerine yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

MAAŞ DAHA DA ARTACAK

Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3'lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak.

AY BAŞINDA ZAMSIZ ÖDEME

Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Enflasyon farkı olup olmayacağının belirlenmesi için 3 Ocak'ta açıklanacak veriler bekleneceğinden; memur emeklilerine maaşları Ocak ayı başında zamsız ödenecek, daha sonra zam farkı yatırılacak.

Eğer Merkez Bankası'nın 2016'nın ikinci yarısı için yüzde 3.73'lük enflasyon tahmini tutarsa, memur emeklilerine fark olmayacak, yüzde 3'lük artış maaşlara yansıtılacak.
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