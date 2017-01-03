03.01.2017 10:18 Emekli zam oranı belli oldu

2016 yılı son altı ayına göre hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 4,65 oldu. 2016 yılı son altı ayına göre hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 4,65 oldu.



Her yıl Ocak ve Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam oranları belli oldu. Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı. Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şöyle sıralandı:



Temmuz 1,16,



Ağustos -0,29,



Eylül 0,18,



Ekim 1,44,



Kasım 0,52



Aralık 1,64

