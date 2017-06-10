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Emekli ve memura 4 zam geliyor
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Emekli ve memura 4 zam geliyor

Memur ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019’da alacakları 4 zam ağustosta belirleniyor. 2007’de 781 lira olan en düşük memur maaşı bu yıl enflasyon hariç 2.700 liraya çıkacak. En düşük emekli memur maaşı ise temmuzda fark hariç 1.725 lira olacak.

Emekli ve memurun beklediği tarih belli oldu. Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak olan memur ve memur emeklilerinin gözü şimdiden ağustos ayına çevrildi. Ağustosta yapılacak dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmelerinde sadece 2 yıllık zamlar değil sosyal ve özlük haklar ile kadro konuları da masaya gelecek.

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre memurlar ve memur emeklilerinin alacakları zamlar iki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde belirleniyor.

Konfederasyonların hükümetle yaptıkları pazarlıklar neticesinde ortaya çıkan sonuç sonraki iki yıl uygulanıyor. Buna göre ağustosta yapılacak toplu sözleşme ile memurların ve memur emeklilerinin Ocak-Temmuz 2018 ile Ocak- Temmuz 2019 aylarında alacakları zam oranları da kesinleşecek. Böylece 3 milyona yakın memur ile 2 milyondan fazla emekli memurun önümüzdeki iki yılda alacağı 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Bu zam oranları aynı zamanda enflasyon farkının da belirleyicisi olacak.

5 AYLIK FARK YÜZDE 3.18

Son 10 yıllık zam oranlarına baktığımızda en yüksek oranın 2016'da 6+5 ile verildiği görülüyor. Son 10 yılda en çok görülen zam oranı ise yüzde 4+4. Bu arada özellikle bu yıl yüzde 3+4 zammın üzerine yine yüzde 4'e yakın enflasyon farkının ödenmesi de kesinleşmiş gibi. 2017'de bu fark haricinde en düşük memur maaşı da 2 bin 877 liraya kadar çıkacak. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Bu oranlardan çalışan memurlarla birlikte emekli memurlar da yararlanacak. 2007'de 726 lira olan en düşük emekli memur maaşı Temmuz 2017'de 1.725 lirayı bulacak. Bu rakama enflasyon farkı da eklenecek. 5 aylık fark yüzde 3.18 olmuştu.

KADRO TALEPLERİ GELECEK

Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece maaş zamları değil özlük hakları ve sosyal güvenceler de konuşulacak. Kamuda çeşitli statülerde çalışan personelin kadro talepleri de masaya getirilecek. Özellikle 4B ve 4C statüsündeki çalışanlar kadro isterken işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personel de memurluk bekliyor.

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