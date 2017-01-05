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Emekli Rus istihbarat generali: IŞİD üzerinden Türkiye'yi korkutmaya çalışıyorlar
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Emekli Rus istihbarat generali: IŞİD üzerinden Türkiye'yi korkutmaya çalışıyorlar

Emekli Rus istihbarat generali Aleksandr Gurov, İstanbul ve İzmir'de meydana gelen terör saldırılarına dikkat çekerek, 'Batı, IŞİD terör örgütü üzerinden bağımsız politikalar sergileyen ve Rusya ile yakınlaşan Türkiye'yi korkutmaya çalışıyor' dedi.

Rus uzman Gurov şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bugün Rusya ile yakınlaşıyor. Özellikle Ortadoğu bölgesinde. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Türkiye ve Rusya Suriye'de IŞİD'e karşı birlikte mücadele ediyor. IŞİD şimdi Türkiye'den öç almaya çalışıyor. Ama Batı da bu faktörden yararlanarak Türkiye'ye mesaj veriyor: Sen kimin yanındasın? Böylece Batı IŞİD üzerinden bağımsız politikalar sergileyen ve Rusya ile yakınlaşan Türkiye'nin gözünü korkutmaya çalışıyor."

'ABD VE AVRUPA TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASINI İSTEMİYOR'

"Türkiye bugün güçlü ülke. Türk ordusu güçlü. Amerika ve Avrupa ise, Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyor. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) de almıyorlar."

'TÜRKİYE, RUSYA İLE TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMALI'

Gurov sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Rusya ile teröre karşı işbirliğini artırmalı. Türkiye'nin terörle mücadelede tecrübesi var. Fakat Rusya da son 20 yılda terörle mücadelede önemli tecrübeler kazandı. Teknoloji, yöntem ve soruşturma tekniği ile diğer konularda. Bugün IŞİD başta olmak üzere terör örgütleri dünya için tehdit durumunda. Avrupa da Rusya ile teröre karşı işbirliğini artırmalı ve bizden bazı şeyler öğrenmeleri lazım. Avrupa bence bu mücadeleye tam hazır değil. Rusya, yıllardır terörle mücadele ediyor. Bugün Suriye'de de bu mücadeleye devam ediyor."
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