Emekli maaşları bayram öncesi kime nasıl ödenecek ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nın 25-27 Haziran 2017 tarihlerine rastlaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli aylığı ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nın 25-27 Haziran 2017 tarihlerine rastlaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli aylığı ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden SGK emekli aylığı ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenmesine ilişkin yapılan açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55'inci maddesinde sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıkların her ay peşin olarak ödeneceği, gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezlerinin Kurumca belirleneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılarak, "Ramazan Bayramı'nın 25 Haziran 2017-27 Haziran 2017 tarihlerine rastlaması nedeniyle emekli, dul ve yetim aylıklarının bayramdan önce ödenmesine yönelik gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Buna göre 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanların 24 Haziran 2017-26 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı, 4 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde, 2 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde, 0 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde ödenecektir" denildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bağ-Kur emekli, dul ve yetim aylığı alanların 25 Haziran 2017-28 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanların 20 Haziran 2017 tarihinde, 1 ve 3 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde, 4, 6 ve 8 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde, 0 ve 2 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde; 5434 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1 Temmuz 2017 tarihinde (TC Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından aylıkları ödenenlere ise Temmuz ayının 1., 2., 3., 4. ve 5'inci günlerinde) ödenmesi gereken aylıkların ödeme günü; 1, 2 ve 3 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 22 Haziran 2017 tarihinde, 4 ve 5 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 23 Haziran 2017 tarihinde ödenecek olup, Kurumumuzdan aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlerin aylıkları Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmiş olacaktır."

(Pelin Üzek / İHA)