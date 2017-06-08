Emekli hakim ve eşine FETÖ'den gözaltına

Antalya'da düzenlen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında emekli hakim ve eşi gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında emekli hakim ve eşi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, emekli hakim M.D. ve eşi G.D. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından bugün sabah gözaltına alındı. Ev ve işyerinde arama yapılan emekli hakim M.D. ve eşi G.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

