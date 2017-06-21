Emekli hakim FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli hakim tutuklanırken, eşi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli hakim tutuklanırken, eşi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli hakim M.D. ve eşi G.D. geçtiğimiz hafta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan emekli hakim M.D. ve eşi G.D. adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındıktan sonra şüpheli G.D. hakkında adli kontrol kararı verilirken, M.D. ise tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Emekli hakim M.D. Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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